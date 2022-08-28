Будет чем крошить "советский металлолом" россии: США ради помощи Украине увеличат производство новых HIMARS и снарядов к ним

Пентагон увеличивает производственные мощности по выпуску высокоточного оружия и разработку его новых видов

Сосредоточившись на поддержке Украины, военные США осознают, что для противостоянии россии, обладающей огромными запасами советского военного "металлолома" (в виде танков Т-62 и т.д.), ВСУ необходимо больше современного оружия. Поэтому военным ведомством страны принято решение нарастить производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Мы получили почти 400 млн долларов для пополнения запасов HIMARS и GMLRS на складах Пентагона. Кроме того, планируем выделить около 200 млн долларов на расширение и ускорение производства, а также ожидаем заключения контрактов этой осенью и в начале следующего года", — заявил заместитель министра обороны по закупкам и поставкам Уильям ЛаПлант.

По его словам, увеличение производства связано, прежде всего, с помощью Украине, а также необходимостью предоставления ВСУ "критически важного оружия и систем".

По словам американского чиновника, указанные средства будут направлены на покупку нового оборудования, расширения производственных линий и найм новой рабочей силы.

Напомним, что новый пакет военной помощи Украине стоимостью почти 3 миллиарда долларов, о котором объявил президент США Джозеф Байден, рассчитан на долгосрочную перспективу и включает системы ПРО, радары и снаряды, а также финансирование обучения украинских военных.