Война — день 187: в Крыму цветет "бавовна", маневры оккупантов на фронте

Оперативно о главном 29 августа

Уже 187 дней идет широкомасштабное вторжение рф в Украину. Украинские силы обороны заметно снизили темпы наступления российских оккупантов, а те, в свою очередь, стягивают тяжелую технику на юг Украины. А на востоке захватчики пытаются обойти Авдеевку. ВСУ продолжают кошмарить тылы россиян на оккупированных территориях. Накануне "бавовна" произошла на Донбассе. Кроме того, сообщается о взрывах в Крыму, в частности в Севастополе. По мнению бывшего замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, "бавовна" в Крыму вынудила российское политическое руководство занервничать и всерьез задуматься о необходимости переговоров.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Народный депутат-коллаборант от Херсонщині Алексей Ковалев умер, сообщают украинские журналисты и телеграмм-каналы.

С информацией за 26 августа можно ознакомиться в материале: "Война — день 184: ядерный террор рф на ЗАЭС, оккупантов бьют на Донбассе".

О событиях 27 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 185: оккупанты затормозили на Донбассе, а ЗАЭС вновь подает энергию Украине".

О том, что происходило 28 августа можно прочитать в материале: "Война — день 186: оккупанты практически остановили продвижение, но усиливают ядерный шантаж".