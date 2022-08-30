Місія МАГАТЕ вже в Україні, але росія має новий план: у Зеленського повідомили подробиці

Україна наполягає на тому, що місія агентства має заїжджати виключно з підконтрольної Києву території

Місія МАГАТЕ, яка, за даними журналістів CNN, уже прибула до Києва, щоби вирушити з інспекцією на Запорізьку атомну електростанцію, не може потрапити на об’єкт через те, що росіяни почали обстрілювати усі коридори для заїзду з українського боку. Про це повідомив радних голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Як написав він у Twitter, це робиться з метою змусити міжнародну місію діставатись до ЗАЕС з боку тимчасово окупованих територій. "Все передбачувано. росія умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО", — написав Подоляк.

Він також наголосив, що Україну це не змусить відступитись від своїх вимог. І знов перелічив їх: "Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал".

Як повідомляв "Телеграф", 42 країни світу звинуватили росію в тому, що вона всупереч усім міжнародним нормам тримає на ЗАЕС свою військову техніку і поширює дезінформацію про свої дії на об’єкті атомної енергетики. Вони закликали рф відвести свої війська і надати місії МАГАТЕ можливість виконати свій мандат з гарантій безпеки. Натомість росіяни влаштували провокацію, яка вперше в історії станції призвела до її повного знеструмлення і суттєво підвищила ризик вибуху з подальшим викидом радіації. А опісля ще й обстріляли і пошкодили спецкорпус зі свіжим ядерним паливом.

У свою чергу МАГАТЕ сформувало місію, яка має провести інспекцію станції. Очолити її зажадав особисто голова агентства Рафаель Гроссі. В українському МЗС наголосили, що спеціалісти планують зайнятись питаннями фізичного захисту ЗАЕС, ядерною безпекою об’єкта та гарантіями розповсюдження ядерних матеріалів.