Поскольку заставить миссию заехать на ТОТ из россии не удалось, экспертов будут неизвестно как долго держать на жаре в пункте пропуска

Миссия МАГАТЭ, уже выехавшая из Киева на инспекцию Запорожской АЭС, столкнулась с новым препятствием на пути к своей цели. Оккупанты отказались выдавать экспертам спецпропуска на захваченную территорию и заставляют их стоять в общей очереди.

Наглое заявление на этот счет опубликовал в своем телеграм-канале коллаборант и гауляйтер Запорожья Владимир Рогов. Он написал что "миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди" и "спецпропуска им делать не будут". "А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из россии через освобожденную территорию", — написал он.

Следует отметить, что сейчас в Запорожской области стоит 30-градусная жара при ясном небе. Так что миссии МАГАТЭ придется стоять в ожидании очереди на проезд под палящим солнцем. Сколько времени они проведут в таких условиях, предугадать невозможно.

Стоит отметить, что оккупанты настаивали на том, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала через захваченную территорию. Украина выступила категорически против, поскольку в таком случае не могла бы обеспечить безопасность экспертов, среди которых находится генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Как сообщал "Телеграф", россияне накануне приезда миссии начали также обстреливать коридоры, по которым представители МАГАТЭ могут заехать на ЗАЭС из Украины. Кроме того, оккупанты заявили, что не дадут им работать больше одного дня, хотя Гросси рассчитывает на многодневную детальную инспекцию. Также сотрудники станции сообщали о подготовке россиянами провокаций во время визита.