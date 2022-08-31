Оккупанты готовятся встречать миссию МАГАТЭ: часть сотрудников ЗАЭС исчезла, остальных "муштруют"

Встречать международных экспертов будет подготовленная массовка

Миссия экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) должна прибыть на Запорожскую АЭС 1 сентября, а оккупанты на станции ведут подготовку ко встрече.

Как сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины, сотрудники станции подвергаются жестким репрессиям, а те, кого россияне посчитали "неблагонадежными", и вовсе исчезли, а их судьба в настоящее время неизвестна.

"Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами и специально подготовленная "массовка", должны создать у членов Миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские технологи проводят с ними работу для создания нужной "картинки".

В ГУР призывают международные организации и правительства других стран способствовать обеспечению эффективной и объективной работе МАГАТЭ на станции.

Также в ведомстве ожидают, что Агентство создаст постоянное представительство на ЗАЭС, а территория атомного объекта будет демилитаризована, а вокруг нее будет создана 10-километровая зона безопасности.

Как сообщалось ранее, оккупанты уже начали вставлять "палки в колеса" миссии, так сначала они заявили, что эксперты смогут посетить станцию лишь на один день, а затем и вовсе отказались выдавать им спецпропуска на захваченную территорию и заставляют их стоять в общей очереди.