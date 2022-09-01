Энергодар под огнем оккупантов: в городе слышны взрывы, есть жертвы, миссия МАГАТЭ под угрозой срыва (фото)

Россияне всячески пытаются дискредитировать ВСУ, заявляя о высадке украинского десанта на окраине города

В ожидании прибытия международной миссии МАГАТЭ с проверкой на Запорожскую АЭС российские захватчики утром 1 сентября устроили массовый обстрел Энергодара. Страдает мирная инфраструктура, повреждены многие жилые дома, сами оккупанты сообщают о минимум трех погибших жителях города. На улицах Энергодара слышно минометные и автоматные очереди, обстреливается и путь следования иностранных энергетиков, вероятно, с целью запугивания.

О происходящем во временно оккупированном Энергодаре сообщает мэр города Дмитрий Орлов, а также глава Запорожской ОВА Александр Старух. Изучил "Телеграф" и сообщения различных росСМИ, которые совершенно иначе трактуют обстрелы города.

Известно, что огонь по мирным жителям россияне открыли уже с пяти утра 1 сентября. По данным украинской стороны, среди жителей есть раненые, однако россияне говорят о минимум трех погибших.

"Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают с утра Энергодар с минометов, автоматов и гатят снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты)", — отметил Орлов, опубликовав фотографии с Энергодара.

На месте прилета пожар

На снимках видны попадания в жилые многоэтажки, а также несколько разрушенных магазинов. Известно про обстрел детских садов.

Россияне спокойно стреляют по жилым домам

Минус магазин

Есть и фотографии российских вертолетов в воздушном пространстве города. Стоит упомянуть, что российские медиа сообщают информацию касаемо якобы высадки десанта ВСУ в пригороде Энергодара. Оккупанты пытаются прикрываться открытой ложью, используя вертолеты для обстрелов местности.

Российская авиация над городом

Следует отметить, что российская авиация ведет обстрелы пригорода Энергодара, из-за чего есть вероятность провокаций и в других регионах Украины. Так, руководитель Никопольской РВА Евгений Евтушенко предупредил жителей прибережных территорий района о необходимости избегать открытой местности, а по возможности — и вовсе находиться в укрытиях.

Как отметил уже упомянутый Старух, россияне также применяют и артиллерию. В том числе — вдоль заранее оговоренного маршрута, по которому из Запорожья в Энергодар должна ехать миссия МАГАТЭ.

Общий вид Энергодара 1 сентября

"Передовая группа ООН не может продолжить движение из соображений безопасности, — подчеркнул чиновник. — Украина продолжает прикладывать усилия для организации безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ к ЗАЭС. Требуем от рф прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту".

При этом отдельные росСМИ сообщают, будто бы иностранные энергетики продолжают свое движение к Энергодару, ссылаясь на заявление Рафаэля Гросси. Подтверждения этому "Телеграф" пока не нашел.

Напомним, ранее мы сообщали, что провокации российской армии в Энергодаре происходили и несколькими днями ранее. Во всем происходящем оккупанты все также обвиняли украинских военных.