Оборвана последняя линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины — заявление Энергоатома

В последние три дня, несмотря на присутствие инспекторов МАГАТЭ, россияне интенсивно обстреливали территорию вокруг Запорожской АЭС и повредили последнюю высоковольтную ЛЭП, которая соединяла станцию энергосистемой Украины. Поэтому был отключен энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС. Об этом в срочном сообщении заявил украинский "Энергоатом".

Согласно сообщению компании, инцидент произошел в понедельник, 5 сентября. Из-за обстрелов была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная, которая до сих пор соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЕС с украинской энергосистемой. Это привело к разгрузке и отключению шестого энергоблока.

За предыдущие дни повреждения с последующим отключением получили линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС – Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗаТЕС получили повреждения еще раньше.

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Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным журналистам назвал действия россии вокруг ЗАЭС "использованием ядерного оружия" и предупредил о том, что 6 энергоблоков станции могут стать в случае аварии шестью "Чернобылями". Ранее издание The Insider опубликовало видеодоказательство того, что российские реактивные системы залпового огня вели огонь с территории ЗАЭС в ночь с 2 на 3 сентября, что является прямым актом ядерного терроризма.