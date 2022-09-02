Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о проверке Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС:

МАГАТЭ и Энергоатом

Вот вчера миссия МАГАТЭ во главе с Генеральным директором Рафаэлем Гросси была пропущена через российские блокпосты и заехала на ЗАЭС в Энергодаре.

Что важно – заехали с нашей стороны.

Ибо перед этим россияне медлили весь мир, что заезжать нужно через россию со стороны оккупированных территорий.

Но это, пожалуй, и все достижения пока.

В минус – россия запретила проезд журналистов совместно с экспертами МАГАТЭ.

На станции во время визита были только пропагандисты со скабеевско/соловьевских телеканалов.

Вновь россияне унижают международную организацию, в которую входит 175 стран. И им это сходит с рук.

Дальше. Въезжали пышно, прямо кавалькадой.

Заехали около 13-и, а уже в 17:50 Гросси покинул ЗАЭС.

Гросси, правда, сообщил, что миссии за несколько часов работы на АЭС удалось собрать достаточно важной информации, но деталей не уточнил.

А я думаю: как можно за неполные пять часов собрать какую-нибудь информацию?

За такое время можно максимум – обзорную экскурсию по станции и обед с оккупантами.

Ну и русские, пожалуй, все время рассказывали, что это ВСУ фигачат по своей станции.

Пока нет никаких официальных заявлений.

А вопросов много.

По словам Гросси, миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решать вопрос постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации.

В "Энергоатоме" сообщили, что по состоянию на 18:00 на ЗАЭС остались 5 представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.

Наиболее полную информацию о визите можно найти только на сайте Энергоатома.

И я вам напомню: в МАГАТЭ работают 2500 сотрудников.

А пресс-релиз написать некому. Дичь какая-то.

И это же я напомню, что основная миссия МАГАТЭ — способствовать развитию мирного применения ядерной энергии, науки и технологий, и (ВНИМАНИЕ!) обеспечивать международные гарантии против неправомерного использования ядерных технологий и материалов, а также способствовать развитию стандартов ядерной безопасности (включая радиационную защиту) и их реализации.

!!! Мы что-нибудь такое увидели?

Такое удивительное ощущение, что МАГАТЭ, как и ООН, как и Красный крест не выполняет своих функций.

А нам не фиолетово, потому что у нас чрезвычайная проблема в центре страны.

И люди боятся возвращаться в Украину из-за угрозы аварии.

Что остается? Надеяться на форс-мажорную работу Энергоатома и верить в мужество работников ЗАЭС. Ну, и на Бога.

Источник: Facebook-страница Виктора Бобиренко