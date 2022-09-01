Постоянной миссии быть или не быть? В МАГАТЭ рассказали о дальнейших планах насчет Запорожской АЭС

На станции все еще остаются 5 представителей агентства

В четверг, 1 сентября, на одну из крупнейших атомных электростанций Европы — Запорожскую АЭС — прибыла с проверкой миссия МАГАТЭ. Представителям агентства по атомной энергии не помешали даже провокации со стороны российских оккупантов, захвативших атомный объект. По завершении проверки стало известно, что несколько представителей миссии все же останутся на станции.

Как передает BBC, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отметив, что за несколько часов им удалось собрать много важной информации о происходящем на ЗАЭС, но некоторые участники миссии все еще будут продолжать работу на станции. Кроме того, он добавил, что в дальшейшем будет решаться вопрос постоянного присутствия наблюдателей агентства по атомной энергии в районе станции.

Позже в "Энергоатоме" отметили, что большинство членов делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси покинули станцию около 18.00 1 сентября, но пятеро представителей миссии все-таки остались на электростанции и будут работать там еще несколько дней.

Известно, что работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС продлится до 3 сентября. Для этого на атомный объект уже завезено необходимое оборудование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 сентября, кроме самой ЗАЭС, под минометный огонь российских оккупантов попали многие районы оккупированного Энергодара. Были обстреляны жилые многоэтажки, детские сады, а некоторые магазины полностью разрушены. Есть данные о погибших и пострадавших.