Постійній місії бути чи не бути? В МАГАТЕ розповіли про подальші плани стосовно Запорізької АЕС

На станції все ще залишаються 5 представників агентства

У четвер, 1 вересня, на одну й найбільших атомних електростанцій Європи — Запорізьку АЕС — прибула з перевіркою місія МАГАТЕ. Представникам агентства з атомної енергії не завадили навіть провокації з боку російських окупантів, які захопили атомний об'єкт. По завершенню сьогоднішньої перевірки стало відомо, що декілька представників місії все ж залишаться на станції.

Як передає BBC, про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зазначивши, що за кілька годин їм вдалося зібрати багато важливої інформації про становище на ЗАЕС, але деякі учасники місії все ще продовжуватимуть роботу на станції. Крім цього він додав, що потім вирішуватиметься питання постійної присутності спостерігачів агентства з атомної енергії у районі станції.

Пізніше в "Енергоатомі" зазначили, що більшість членів делегації МАГАТЕ на чолі з гендиректором Гроссі покинули станцію близько 18:00 1 вересня, але п'ятеро представників місії все-таки залишилися на електростанції і будуть працювати там ще кілька днів.

Відомо, що робота МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжиться до 3 вересня. Для цього на атомний об'єкт вже завезли необхідне обладнання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 вересня, окрім самої ЗАЕС, під мінометний вогонь російських окупантів потрапили багато районів окупованого Енергодару. Було обстріляні житлові багатоповерхівки, дитячі садки, деякі магазини повністю зруйновано. Є дані про загиблих та постраждалих.