Росіяни влаштували провокацію на ЗАЕС до приїзду місії МАГАТЕ: відключено один із енергоблоків

Аварійне відключення сталося близько п’ятої години ранку

Напередодні візиту міжнародної місії МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС росіяни вирішили вкотре обстріляти Енергодар. Крім мирної інфраструктури серйозно постраждала і сама станція, де о 4:57 1 вересня сталося відключення раніше працюючого п’ятого енергоблоку. Повідомляється, що інцидент пов’язаний із попаданням ЗАЕС під мінометний вогонь загарбників та спрацюванням аварійного захисту.

Інформацію про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому", передає "Телеграф". Відомо, що відключення енергоблоку та знеструмлення станції відбувається вже вдруге за останні десять днів.

Окрім п’ятого енергоблоку, відбулося також відключення і другого. Однак тут одразу ж у роботу було запущено дизель-генератори, які забезпечили наявність струму у системі. Однак, є дані про пошкодження лінії резервного живлення самого ядерного об’єкта — ЗАЕС-330 кВ.

Наразі працездатним залишається шостий енергоблок — він продовжує забезпечувати електрикою як станцію, так і частину української системи.

"Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", — наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що в четвер, 1 вересня, під мінометний і не лише вогонь, потрапило багато районів Енергодару. Обстріляні житлові багатоповерхівки, дитячі садки, деякі магазини повністю зруйновано. Є дані про загиблих та постраждалих.

Тим часом місія МАГАТЕ продовжує свій шлях до ЗАЕС у дуже складних умовах. Російські окупанти ж муштрують персонал станції, змушуючи їх говорити з представниками міжнародного суспільства лише про те, що вигідно загарбникам.