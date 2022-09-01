Россияне устроили провокацию на ЗАЭС к приезду миссии МАГАТЭ: отключен один из энергоблоков

Аварийное отключение произошло около пяти часов утра

В преддверье визита международной миссии МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС россияне решили обстрелять Энергодар в очередной раз. Помимо мирной инфраструктуры серьезно пострадала и сама станция, где в 4:57 1 сентября произошло отключение прежде работающего пятого энергоблока. Сообщается, что инцидент связан с попаданием ЗАЭС под минометный огонь захватчиков и срабатыванием аварийной защиты.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома", передает "Телеграф". Известно, что отключение энергоблока и лишение станции электропитания происходит уже во второй раз за последние десять дней.

Кроме пятого энергоблока, произошло также отключение и неработающего второго. Однако здесь сразу же в работу были запущены дизель-генераторы, которые обеспечили наличие тока в системе. Однако есть данные о повреждении линии резервного питания самого ядерного объекта — ЗАЭС-330 кВ.

Сейчас работоспособным остается шестой энергоблок — он продолжает обеспечивать электричеством как станцию, так и часть украинской системы.

"Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, что в четвер, 1 сентября, под минометный и не только огонь, попали многие районы Энергодара. Обстреляны жилые многоэтажки, детские сады, некоторые магазины полностью разрушены. Есть данные о погибших и пострадавших.

Тем временем миссия МАГАТЭ продолжает свой путь к ЗАЭС в весьма сложных условиях. Российские оккупанты же муштруют персонал станции, заставляя их говорить с представителями международного общества только о том, что выгодно захватчикам.