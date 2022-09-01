У Зеленского назвали странной 2-часовую проверку МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ в полном составе провела проверку огромной станции всего за 2 часа

В четверг, 1 сентября, на 190-й день полномасштабного вторжения рф в Украине назвали странным 2-часовое пребывание миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС.

С соответствующим заявлением во время телемарафона выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он остался в недоумении от 2-часового пребывания миссии на станции, а также отметил, что за это время комиссия могла только послушать сказки от россиян.

"Это выглядит очень странно, на мой взгляд. Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня, а это в первую инженерная, ядерно-физическая миссия, которая приехала не просто посмотреть на территорию столовой или некоторых других залов, а имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит именно с механизмом управления такой сложной инфраструктуры, каковой является АЭС", — заявил Подоляк.

Михаил добавил, что в Киеве внимательно будут следить за работой МАГАТЭ на ЗАЭС, где все же осталось несколько человек из агентства на постоянном пребывании.

"Поэтому странно, что всего 2 часа. Но МАГАТЭ говорит, что оставит там определенное количество своих членов на постоянное пребывание. Но все равно, 2 часа еще и при условии, что вокруг крутятся россияне, которые рассказывают, что здесь что-то прилетело, там яблоко упало и так далее. Мне кажется, что из тех двух с половиной часов, которые комиссия находилась на станции в полном составе, можно было только послушать странные сказки в исполнении представителя "Росатома". Не более того", — отметил он.

Добавим, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил в Twitter о завершении своего "долгожданного" визита на Запорожскую АЭС и об установлении постоянного присутствия агентства на станции.

"Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь", – сказал Гросси.

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Напомним, В ожидании прибытия международной миссии МАГАТЭ с проверкой на Запорожскую АЭС российские захватчики утром 1 сентября устроили массовый обстрел Энергодара. Помимо мирной инфраструктуры серьезно пострадала и сама станция, где в 4:57 1 сентября произошло отключение прежде работающего пятого энергоблока. Тем не менее миссия добралась до станции, где находилась около 2 часов в полном составе. По завершении проверки стало известно, что несколько представителей миссии все же останутся на станции.