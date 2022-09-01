У Зеленського назвали дивною 2-годинну перевірку МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Місія МАГАТЕ у повному складі провела перевірку величезної станції лише за 2 години

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні назвали дивним 2-годинне перебування місії МАГАТЕ на території Запорізької АЕС.

З відповідною заявою під час телемарафону виступив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він був здивований 2-годинним перебуванням місії на станції, а також зазначив, що за цей час комісія могла тільки послухати казки від росіян.

"Це виглядає дуже дивно, на мій погляд. Українська сторона вважає, що коли місія такого рівня, а це в першу інженерна, ядерно-фізична місія, яка приїхала не просто подивитися на територію їдальні або деяких інших залів, а має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається саме з механізмом управління такою складною інфраструктурою, якою є АЕС ”, — заявив Подоляк.

Михайло додав, що у Києві уважно стежитимуть за роботою МАГАТЕ на ЗАЕС, де все ж таки залишилося кілька осіб з агентства на постійному перебуванні.

"Тому дивно, що всього 2 години. Але МАГАТЕ каже, що залишить там певну кількість своїх членів на постійне перебування. Але все одно, 2 години ще й за умови, що довкола крутяться росіяни, які розповідають, що тут щось прилетіло, там яблуко впало і так далі. Мені здається, що з тих двох з половиною годин, які комісія знаходилася на станції у повному складі, можна було лише послухати дивні казки у виконанні представника "Росатому". Не більше", — зазначив він.

Додамо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив у Twitter про завершення свого "довгоочікуваного" візиту на Запорізьку АЕС та встановлення постійної присутності агентства на станції.

"Я щойно завершив перший тур по ключовим місцям, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, багато чого ще потрібно зробити. Моя команда залишається, і, що більш важливо і що найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність зі сторони МАГАТЕ тут", — сказав Гроссі.

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Нагадаємо, В очікуванні на прибуття міжнародної місії МАГАТЕ з перевіркою на Запорізьку АЕС російські загарбники вранці 1 вересня влаштували масовий обстріл Енергодару. Крім мирної інфраструктури серйозно постраждала і сама станція, де о 4:57 1 вересня сталося відключення раніше працюючого п’ятого енергоблоку. Проте місія все ж таки дісталася станції, де знаходилася близько 2 годин у повному складі. Після завершення перевірки стало відомо, що кілька представників місії залишаться на станції.