Війна — день 190: День знань під час війни, контрнаступ нового типу від ЗСУ

Оперативно про головне 1 вересня

Упродовж 190 днів російські війська ведуть повномасштабне вторгнення в Україну. Українські сили оборони відбивають атаки окупантів на багатьох напрямках. Проте головні новини з фронту – контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. У Зеленського запевнили, що українська армія не використовує для цього застарілу доктрину СРСР, замість неї наша армія використовує тактику "тисячі порізів", змушуючи окупантів панічно пересувати свої резерви на фронті. Народний депутат Роман Лозінський, який наразі проходить службу у лавах ЗСУ, показав, як звучить наступ ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 вересня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 29 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 187: оптимістичні звістки з-під Херсона та візит МАГАТЕ на ЗАЕС".

З інформацією за 30 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 188: ЗСУ перейшли у контрнаступ на півдні України".

Про події 31 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 189: експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, на півдні тривають запеклі бої".