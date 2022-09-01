Літо 2022 року витрачено, а в школах платять за дітей: як живе в окупації курортна Кирилівка

Азовський курорт України в окупації пів року

Поки у Мелітополі злетіла ціна на морську рибу, курортна Кирилівка у Мелітопольському районі переживає непрості часи. Сезон літа 2022 року закінчився, не розпочавшись через російських окупантів. В останні літні дні на навколишніх пляжах були лише медузи та місцеві відпочиваючі. Магазини в селищі працюють лише частково — підготувати дитину до школи в окупації непросто і дуже дорого, навіть до дистанційної, а колаборанти максимально намагаються залучити мешканців на свій бік.

За кожну дитину, яка піде навчатися на території окупованої Запорізької області, обіцяють матеріальну винагороду батькам у 10 000 рублів (понад 6 тисяч гривень). Отримати їх можна тільки у двох варіантах — якщо дитина почала навчатися в перші два тижні вересня, а для тих хто приступив пізніше — за умови лікування або відпочинку в росії.

Так окупанти максимально намагаються наповнити школи, в які місцеві жителі не хочуть віддавати дітей — багато родин поїхали, а ті, хто залишився, не бажають, щоб їхніх малюків навчали ненавидіти Україну. У школах активно поширюють російські навчальні матеріали та ідеї, розповідаючи шалені фантазії диктатора володимира путіна дітям під час уроків. Таким чином, окупанти намагаються стерти українську ідентичність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Скадовському районі Херсонської області також намагаються запустити школи на початок навчального року, але немає бажаючих викладати від імені окупантів. На Азовському морі інші курорти також у важкому становищі — навіть на Арабатській стрілці не вдалося відкрити пансіонати.