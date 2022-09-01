Азовский курорт Украины в оккупации полгода

Пока в Мелитополе взлетела цена на морскую рыбу, курортная Кирилловка в Мелитопольском районе переживает непростые времена. Сезон лета 2022 года закончился не начавшись из-за российских оккупантов. В последние летние дни на окрестных пляжах были только медузы и местные отдыхающие. Магазины в поселке работают лишь частично — подготовить ребенка к школе в оккупации непросто и весьма дорого, даже к дистанционке, а коллаборанты максимально стараются привлечь жителей на свою сторону.

За каждого ребенка, который пойдет учиться на территории оккупированной Запорожской области сулят материальное вознаграждение родителям в 10 000 рублей (более 6 тысяч гривен). Получить их можно только в двух вариантах — если ребенок начал учиться в первые две недели сентября, а для тех кто приступил позднее — при условии лечения или отдыха в рф.

Так оккупанты максимально стараются наполнить школы, в которые местные жители не хотят отдавать детей — многие семьи уехали, а оставшиеся не желают, чтобы их малышей учили ненавидеть Украину. В школах активно распространяют российские учебные материалы и идеи, рассказывая безумные фантазии диктатора владимира путина детям на уроках. Таким образом оккупанты пытаются стереть украинскую идентичность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Скадовском районе Херсонской области также пытаются запустить школы к началу учебного года, но нет желающих преподавать от имени оккупантов. На Азовском море другие курорты также в тяжелом положении — даже на Арабатской стрелке не получилось открыть пансионаты.