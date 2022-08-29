Арабатская стрелка в оккупации: Генгорка закрывает курортный сезон, так его и не начав (видео)

Почти все пансионаты вынуждены были закрыться из-за отсутствия людей

Арабатская Стрелка в Херсонской области — уникальное место, населенные пункты которого ежегодно в летний сезон принимали множество отдыхающих со всех уголков Украины. Но с приходом российских оккупантов все кардинально изменилось — пансионаты массово позакрывались, а так славившаяся ими Геническая Горка опустела до неузнаваемости. Об этом рассказал местный Youtube-блогер Sasha Travel.

Так, в Генгорке большинство комплексов отдыха, которыми славился поселок, даже не открывались. Пансионат "Белый лебедь", база отдыха "Мелиоратор", гостиница "Комфортная", дельфинарий "Оскар", пансионаты "Строитель" и "Запорожье", "Papa De More" — все эти заведения не открывали свои двери для отдыхающих в этом году, ведь людей там и не было.

Чуть лучше, по словам местных жителей, ситуация в так называемом "втором центре" Генической Горки — вблизи пансионата "Юкас" на видео попали несколько машин и даже отдыхающих. Частично открылся мини-пансионат "Ассоль", а вот "Арарат", "Баракуда", "Визит", "Диана" — также не открывались в этом сезоне, как и отели, которые совсем рядом с ними.

Пустошь, упадок бизнеса, тотальное бегство населения из Херсонщины — вот последствия "русского мира", с идеями которого захватчики ворвались в Украину.

Добавим, что россиянам в Херсонской области сейчас приходится очень сложно, ведь Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и уже вытесняют оккупантов из украинских земель. На событие отреагировали в Офисе президента, обратившись к украинцам с просьбой дождаться официальных сообщений от Генштаба и Минобороны.