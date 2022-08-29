У Зеленского прокомментировали информацию о большом контрнаступлении ВСУ

При этом в ОП призывают проверять информацию по Херсону на правдивость

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне перехода ВСУ к контрнаступлению в Херсонской области призвал украинцев избегать комментариев и распространения информации на эту тему до тех пор, пока представители Минобороны и Генштаба сами не отчитаются о ходе операций.

Соответствующая публикация появилась в понедельник, 29 августа, в Telegram-канале члена Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что важно в этот момент не манипулировать и не спекулировать на тему военных операций в Херсонской области. К этому он призвал политиков, экспертов и лидеров общественного мнения.

"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" — естественно для любого информационного пространства. Но война — это не контент. Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам", — призвал советник Ермака.

С той же просьбой он обратился к журналистам, подчеркнув, что сегодня и во все последующие дни следует особенно тщательно проверять источники информации.

"Безусловно, никаких сомнений, что наши отработают правильно, нет…", — резюмировал Подоляк.

Напомним, что информацию соцсетей о начале контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении подтвердили представители объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга. При этом украинцев попросили хранить молчание, чтобы не навредить военным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боеспособность оккупационных войск сильно упала после ударов по составам в тылу противника на Херсонщине и Крыму.