Арабатська стрілка в окупації: Генгірка закриває курортний сезон, так його і не розпочавши (відео)

Майже всі пансіонати вимушені були зачинитися через відсутність людей

Арабатська Стрілка на Херсонщині — унікальне місце, населені пункти якого щороку у літній сезон приймали безліч відпочивальників з усіх куточків України. Але з приходом російських окупантів все кардинально змінилося — пансіонати масово позакривалися, а Генічеська Гірка, яка ними так славилася, опустіла до невпізнаваності. Про це розповів місцевий Youtube-блогер Sasha Travel.

Так, у Генгірці більшість відпочинкових комплексів, якими славилося селище, навіть не відкривалися. Пансіонат "Білий лебідь", база відпочинку "Меліоратор", готель "Комфортний", дельфінарій "Оскар", пансіонати "Будівельник" та "Запоріжжя", "Papa De More" — усі ці заклади не відкривали своїх дверей для відпочивальників цього року, адже людей там і не було.

Трохи кращою, за словами місцевих жителів, є ситуація у так званому "другому центрі" Генічеської Гірки — поблизу пансіонату "Юкас" на відео потрапили кілька машин та навіть відпочивальників. Частково відкрився мініпансіонат "Асоль", а от "Арарат", "Баракуда", "Візит", "Діана" — також не відкривалися цього сезону, як і готелі, які зовсім поруч з ними.

Пустка, занепад бізнесу, тотальна втеча населення з Херсонщини — от наслідки "руського міру", з ідеями якого загарбники вдерлися в Україну.

Додамо, що росіянам на Херсонщині зараз доводиться дуже складно, адже Збройні сили України перейшли у контрнаступ і вже витісняють окупантів з українських земель. На подію відреагували в Офісі президента, звернувшись до українців з проханням дочекатися офіційних повідомлень від Генштабу та Міноборони.