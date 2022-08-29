Контрнаступ на Херсонщині: у ЗСУ пояснили, що відбувається

Інформація соцмереж про початок контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку відповідає дійсності, але українським військовим протистоїть потужні сили росіян. Тому фронту потрібна тиша. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, бурхлива реакція у соціальних мережах та потік новин із відповідної ділянки фронту шкодить ЗСУ. "Наразі треба усвідомлювати, що будь-які дії спочатку необхідно завершити, тільки тоді вони будуть результативними. Зараз треба почекати і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів", — повідомила вона.

Разом з тим вона наголосила – ЗСУ протистоять потужні сили російських окупантів, які протягом тривалого часу стягували на Херсонщину резерви. Але вдалі дії оборонців України зі знищення складів боєприпасів та військової техніки, а також вогневий контроль дали свій результат. "Навіть те, що вони морально дезорієнтовані, це, звісно, грає нам на руку, але розслаблятися поки зарано", — пояснила речниця ОК "Південь".

Гуменюк також закликала усіх українців, які перебувають на окупованій території і не можуть евакуюватися, знайти укриття і не нехтувати правилами безпеки.

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Як писав "Телеграф", повідомлення про те, що росіяни почали залишати свої позиції на Херсонщині, а ЗСУ просуватись уперед, стали з’являтись у соцмережах зокрема від імені "Оперативного угруповання військ "Каховка", певні натяки почали робити голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Частину повідомлень згодом було видалено, але новину підхопили ЗМІ, в тому числі західні, наприклад Reuters. Цій інформації передувала гаряча ніч на Херсонщині, коли ЗСУ поцілили по місцях дислокації та опорних пунктах росіян.