Ціла серія прильотів: ЗСУ влаштували окупантам гарячу ніч на Херсонщині (фото, відео)

Окупантам було непереливки

На Херсонщині вночі було дуже голосно вздовж Дніпро. У самому обласному центрі "прилетіло" військовою частиною на вулиці Паровозна, там дислокувалися окупанти.

Про це повідомляють місцеві мешканці. Вони публікують у соцмережах фотографії наслідків "прильоту", зазначаючи, що "у військову частину потрапило посередині". Руйнування справді дуже серйозні, точна кількість загиблих і постраждалих окупантів невідома.

Нічний удар по місцю дислокації окупантів

Наслідки влучення у військову частину у Херсоні

Також повідомляється про попадання у ворожий табір у районі Антонівки. Приліт був досить сильний — стовп вогню бачили здалеку, було чути тріск "стріляючого" шифера від жару.

Пожежа в таборі окупантів, Антонівка

Окрім цього про потрапляння до ГЕС повідомляють із Нової Каховки. Повідомляється, що працювала система протиповітряної оборони окупантів, але вона була малоефективною.

Якщо дивитися по карті – місця ударів знаходяться вздовж течії Дніпра. Офіційно про удари Сили оборони України наразі не повідомили.

Місця прильотів на Херсонщині в ніч проти 29 серпня

За даними оперативного командування "Південь", напередодні було завдано вісім ударів по опорних пунктах ворога та з артилерії на правому березі Дніпра. За попередніми даними, вдалося знищити не лише кілька десятків окупантів, а й техніку.

Як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти напередодні не вели настання на Херсонському напрямку, але продовжили обстріл. Згідно з картами бойових дій, атаки зосередили на сході України.