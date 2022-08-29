Ціла серія прильотів: ЗСУ влаштували окупантам гарячу ніч на Херсонщині (фото, відео)
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Окупантам було непереливки
На Херсонщині вночі було дуже голосно вздовж Дніпро. У самому обласному центрі "прилетіло" військовою частиною на вулиці Паровозна, там дислокувалися окупанти.
Про це повідомляють місцеві мешканці. Вони публікують у соцмережах фотографії наслідків "прильоту", зазначаючи, що "у військову частину потрапило посередині". Руйнування справді дуже серйозні, точна кількість загиблих і постраждалих окупантів невідома.
Також повідомляється про попадання у ворожий табір у районі Антонівки. Приліт був досить сильний — стовп вогню бачили здалеку, було чути тріск "стріляючого" шифера від жару.
Окрім цього про потрапляння до ГЕС повідомляють із Нової Каховки. Повідомляється, що працювала система протиповітряної оборони окупантів, але вона була малоефективною.
Якщо дивитися по карті – місця ударів знаходяться вздовж течії Дніпра. Офіційно про удари Сили оборони України наразі не повідомили.
За даними оперативного командування "Південь", напередодні було завдано вісім ударів по опорних пунктах ворога та з артилерії на правому березі Дніпра. За попередніми даними, вдалося знищити не лише кілька десятків окупантів, а й техніку.
Як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти напередодні не вели настання на Херсонському напрямку, але продовжили обстріл. Згідно з картами бойових дій, атаки зосередили на сході України.