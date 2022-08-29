Нові втрати ворога: на Півдні знищено 41 окупанта та велику кількість військової техніки армії рф

Декілька українських міст потрапили під ворожий вогонь

ЗСУ продовжують завдавати противнику істотних збитків. Так, минулої доби українські захисники знищили на Півдні РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1" та велику кількість іншої техніки. російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

У ОК "Південь" зазначили, що ракетно-артилерійськими підрозділами на правому березі Дніпра знищено 41 російського солдата та багато техніки окупантів, а саме:

2 безпілотні літальні апарати; танк Т-72; РСЗВ "Ураган"; зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1"; самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С"; станцію радіоелектронної боротьби; 6 одиниць автобронетехніки.

При цьому злісний ворог, у свою чергу, двічі з реактивних систем залпового вогню "Смерч" завдав ударів по Миколаєву. Як наслідок – виникла пожежа на території елеватора, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат немає. До вечора по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з "Урагану". Втрат та суттєвих руйнувань немає.

Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами був обстріляний кілька разів із систем залпового вогню "Град" та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості пожежники вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранені ще три цивільні особи", — зазначають у повідомленні.

На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч проти 29 серпня українські військові "відпрацювали" кілька об’єктів в окупованій Херсонській області. Але офіційної інформації про це поки що не надходило.