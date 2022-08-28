Ні "референдуму"! Стало відомо, що вибухало вночі у Мелітополі

Окупантам дуже некомфортно перебувати на окупованій території — скрізь чекає на небезпеку

У ніч проти 28 серпня російські загарбники у Мелітополі "насолоджувалися" потужними вибухами, які забезпечили їм українські захисники. За словами мера міста Івана Федорова, один із ударів ЗСУ припав на ворожу військову базу, а другий — знищив будівлю, де росіяни вели активну підготовку до "псевдореферендуму" про приєднання до посії.

Про це чиновник повідомив в ефірі телемарафону FREEДОМ, коментуючи нічну мелітопольську "бавовну". Федоров також підкреслив, що один із епіцентрів вибуху знаходився не в самому місті, а за 10 кілометрів від нього.

Йдеться про село Мирне Мелітопольського району. Тут окупанти знайшли собі будівлю, в якій обладнали все необхідне для проведення неправомірного та незаконного голосування про входження частини Запорізької області до складу російської федерації. Втім, тепер росіянам доведеться або тікати, або розпочинати всю підготовку спочатку.

У самому Мелітополі вибухи лунали на території заводу "Автокольорлит", де окупанти розміщували свою важку техніку та численні боєприпаси. Зазначимо, що це була одна з найбільших баз російських окупантів у місті, тому прицільна робота ЗСУ не може не тішити.

Місця вибухів на карті

Інформації про втрати ворога поки що немає, дані дорозвідуються. Втім, Іван Федоров сповнений оптимізму, сподіваючись, що невдовзі російські солдати побіжать додому, підібгавши хвости.

"Протягом трьох тижнів щодня у них щось трапляється. Очевидно, курити вони розучилися", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що рано вранці потужні вибухи чули також жителі Донецька. Втім, у них "веселою" була вся ніч — над будинками літали снаряди.

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