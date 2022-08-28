У Донецьку рано вранці стався приліт: що відомо (фото та відео)

Вся ніч для донеччан була дуже неспокійна — в небі були помітні снаряди, що світяться.

Ніч із 27 на 28 серпня стала досить гучною для жителів тимчасово окупованих українських міст. Вибухи були чутні в Херсоні та Мелітополі, а над Донецьком всю ніч літали невідомі снаряди, що світилися в темряві, було чутно глухі вибухи — ймовірно, від засобів протиповітряної оборони. На ранок в одному з районів і зрештою стався "приліт", дим після якого піднімався не менше пів години.

Інформацію про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Донецьк". Слід зазначити, що вибухи чули та фіксували на відео багато місцевих жителів, але до кінця зрозуміти, що ж відбувалося в небі вночі, вони так і не змогли.

Ранковий "приліт", до речі, припав на Ленінський район міста. Як стверджують очевидці, він стався у районі супермаркету "Обжора".

Ленінський район Донецька на карті

Один із операторів, чиє відео потрапило до мережі, просто знімав ранкову природу, коли йому вдалося сфотографувати момент самого вибуху.

Використовувався не надто потужний пристрій, тому що дим над пошкодженим місцем піднімався всього близько пів години. У чому була причина вибуху, і хто саме випустив цей снаряд, невідомо. Через малогабаритність та незрозумілий вибір місця удару можна припустити, що росіяни знову обстрілюють окуповану територію, сподіваючись оббрехати солдатів ЗСУ.

Загалом же вся ніч для донеччан була вельми неспокійною — їм не давали спати "хлопки" в небі та круглі снаряди, які світилися під час польоту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про знищення великої бази російських загарбників у Кадіївці під Луганськом. Ворог перебував у місцевому готелі, але прицільні українські захисники швидко з ними розібралися.