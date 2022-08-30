Без учителей, туристов и с медузами: как Железный Порт и Лазурное заканчивают лето в оккупации (видео)

Чуть более чем полгода в оккупации и вместо активно курортной жизни — закрытые ставни

К своему завершению подходит лето и курортный сезон 2022 на украинских морях, часть побережья которых в российской оккупации уже полгода. "Телеграф" рассказывал, как в эти месяцы выживали курортные поселки, основным заработком которых был туризм и поставка свежих овощей и фруктов. Счастливцево, Геническ, Скадовск — эти курорты постепенно приходят в запустение. Не лучше ситуация в Железном Порту и Лазурном.

В преддверии осени, несмотря на желание оккупантов, наладить школьное образование так и не удалось — не хватает не только учащихся, но и педагогов. Преподавателей физики, химии, биологии, информатики, английского языка просто нет.

Очень показательно состояние пляжей и мест отдыха. Там, где в конце августа яблоку негде было упасть — пустые тротуары и закрытые летние кафе.

Только море — все также прекрасно и редким отдыхающим из местного населения или приезжих с оккупированной части Украины предоставляется возможность понаблюдать за дельфинами вблизи берега или выловить крупных медуз.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как на полях Херсонщины остаются невостребованными сотни спелых арбузов. Продавать в неоккупированную часть страны их не разрешают россияне, а на рынках захваченных территорий свежие фрукты и овощи стоят очень дешево, чего не скажешь о других товарах.