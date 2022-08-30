Без вчителів, туристів та з медузами: як Залізний Порт та Лазурне закінчують літо в окупації (відео)

Трохи більш ніж півроку в окупації та замість активно курортного життя — зачинені віконниці

До свого завершення підходить літо та курортний сезон 2022 року на українських морях, частина узбережжя яких у російській окупації вже півроку. "Телеграф" розповідав, як у ці місяці виживали курортні селища, основним заробітком яких був туризм та постачання свіжих овочів та фруктів. Щасливцеве, Генічеськ, Скадовськ — ці курорти поступово приходять у запустіння. Не краща ситуація в Залізному Порту та Лазурному.

Напередодні осені, незважаючи на бажання окупантів, налагодити шкільну освіту так і не вдалося — не вистачає не лише учнів, а й освітян. Викладачів фізики, хімії, біології, інформатики, англійської просто немає.

Дуже показовим є стан пляжів та місць відпочинку. Там, де наприкінці серпня яблуку не було де впасти — порожні тротуари та закриті літні кафе.

Тільки море — все також прекрасне і рідкісним відпочиваючим із місцевого населення або приїжджих з окупованої частини України надається можливість поспостерігати за дельфінами поблизу берега або виловити великих медуз.

Раніше "Телеграф" публікував відео, як на полях Херсонщини залишаються незатребуваними сотні стиглих кавунів. Продавати в неокуповану частину країни їх не дозволяють росіяни, а на ринках захоплених територій свіжі фрукти та овочі коштують дуже дешево, чого не скажеш про інші товари.