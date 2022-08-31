Війна — день 189: експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, на півдні тривають запеклі бої

Оперативно про головне 31 серпня

Україна відбиває широкомасштабне вторгнення росії вже 189 днів. Активні бойові дії продовжуються на півдні та сході України, причому якщо на сході ВСУ стримують російські війська, то на півдні навіть місцями переходять у контрнаступ. Тим часом місія МАГАТЕ, яка прибула в Україну, 31 серпня має намір відвідати захоплену окупантами Запорізьку атомну електростанцію.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Окупанти знову завдали ударів по житловому будинку у Харкові, через що є постраждалі.

00:00 Помер останній президент СРСР Михайло Горбачов.

Про події 28 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 186: окупанти практично зупинили просування, але посилюють ядерний шантаж".

Про те, що відбувалося 29 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 187: оптимістичні звістки з-під Херсона та візит МАГАТЕ на ЗАЕС".

З інформацією за 27 серпня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 188: ЗСУ перейшли у контрнаступ на півдні України".