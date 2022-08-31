Під Джанкоєм у Криму нова масштабна пожежа: кадри з місця вражають

Мешканці Криму публікують у мережі безліч кадрів займання та розходяться у думці, що саме горить

В окупованому Криму знову НП — ранок 31 серпня розпочалося з масштабної пожежі у смт Красногрвардійське за 26 км від Джанкоя та за 66 км від Сімферополя. Стовп диму було видно здалеку. За початковими даними, горіла нафтобаза, потім почали надходити повідомлення, що пожежа виникла на складі будівельного магазину і перекинулася на ще одну торгову точку поблизу.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що причиною займання могло стати коротке замикання проводки. З чого б не почалася пожежа — спалах дуже масштабний. Зазначимо, що у Червоногвардійському проходить залізнична гілка магістралі з Мелітополя до Севастополя, яка пов’язує півострів з Україною.

Стовп чорного диму закрив півнеба – місцеві жителі публікують вражаючі кадри та намагаються розглянути пожежу ближче. На місці працюють пожежники, але їх, мабуть, було замало швидкого гасіння.

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Раніше "Телеграф" розповідав про вибух на складі боєприпасів військової частини у Майському під Джанкоєм. Цей район стратегічно важливий, адже є своєрідними "воротами до Криму". Згідно з даними аналітиків та картами бойових дій, саме під Джанкоєм бачили військову техніку, яку росія стягує до Криму після початку українського контрнаступу.