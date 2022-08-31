Росіяни готуються наступати ще на одному напрямку: найсвіжіші карти боїв в Україні

Під загрозою ще одна частина півдня України

Російські окупанти продовжують атакувати Україну з різних напрямків, але й українські сили не зупиняють контрнаступних дій як із віддаленими ударами, так і з наземними штурмами. Окупанти штурмують на сході та півдні, де передислокують війська для можливої підготовки до наступу.

За даними Інституту вивчення війни, за останню добу окупанти штурмували двома напрямками в Харківській області, двома — Донецькою, а також північ від Херсонської області. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, бої продовжуються в районі Кодеми, ворог намагається захопити населений пункт.

Активність ворога щодо переміщення підрозділів помічена на Запорізькому напрямку, це може бути підготовкою до наступу.

Карта боїв в Україні

Схід України

Російські загарбники напередодні атакували на південний захід від Ізюма, без успіху намагаючись просунутися у напрямку Шнурків. У бік Сіверська наземні атаки не зафіксували. Ціла серія безуспішних атак була спрямована на Бахмут та навколишні населені пункти. Окупанти хочуть зайняти Кодему, село атакують з кількох сторін, бої продовжуються — повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Ймовірно, росіяни намагатимуться закріпитися, щоб використати цю позицію для атак на Бахмут. Наголошується також, що ворог намагався просунутися з боку Горлівки від Зайцева. Атаки продовжуються і від окупованого Донецька. Ворог намагався просунутися на Мар’їнку, Красногорівку, станом на ранок 31 серпня окупанти відступили.

Карта боїв на сході України

Харків

Окупанти за минулу добу атакували біля Уд та обстріляли Харків. Вночі удар знову повторився — потрапили до житлового будинку. За даними Генштабу, вночі окупанти на цьому напрямі не атакували, продовживши обстріл.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти продовжують атаки — після спроби настання у бік Потьомкіного вони відійшли, проводять розвідку безпілотниками. У Запорізькій області не зафіксовано настання.

В Інституті дослідження війни вважають, що український контрнаступ — довгостроковий процес, на виконання якого буде потрібен час. Цією відсутністю негайного звільнення Херсона або мовчанням Генштабу ЗСУ можуть скористатися росіяни, щоб підірвати довіру українців до армії.

Наголошується, що поряд з маневрами на землі пріоритет надається знищенню зосередження окупантів та їх складів боєприпасів. Також повідомляється, що українські військові могли просунутися в Архангельському на східному березі річки Інгулець, цей населений пункт — один із згаданих раніше CNN як звільнені. Нагадаємо, український Генштаб не підтвердив і не спростував інформацію. Окупанти повідомляють про український контрнаступ мінімум за трьома напрямками на півдні.

Архангельське поки що в "сірій" зоні — офіційно про звільнення не заявлялося

Росіяни стягують до Мелітополя у Запорізькій області війська, відкривають казарми та продовжують підготовку до оборони. Частково до Запорізької області можуть направити недосвідчених добровольців, як і Харківську. Генштаб повідомляє, що перегрупування підрозділів 3-го армійського корпусу на окупованій частині Запорізької області спрямоване на відновлення наступу.

Також окупанти стягують додаткові сили до Криму — перекидають танки, вантажівки та бронетехніку з Краснодарського краю, додатково помічено техніку ворога в Джанкої.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Херсоні на околиці міста точилися бої. Українські військові перебувають досить далеко від міста, з ким саме вівся бої — досконало невідомо, але використовувалася не лише стрілецька зброя, повідомляють місцеві жителі. Російські військові можуть мати на меті затягнути бої на осінь і зиму, щоб виснажити українську армію та суспільство, вважає експерт.