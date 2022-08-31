Прилетіло в житловий будинок: росіяни вночі підло вдарили по Харкову (відео)

У зруйнованому будинку після "прильоту" сталася пожежа

Харків продовжує сильно страждати через обстріли росіян. Після серйозного удару артилерією по центру міста напередодні ворожі солдати знову почали "насипати" з різних видів зброї цієї ночі. Як наслідок цього — значні руйнування та велика пожежа в одному з житлових будинків. Також є інформація щодо постраждалих.

Офіційними даними про "приліт" поділилися мер Харкова Ігор Терехов, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Чиновники зазначили у Telegram-каналах, що під час обстрілу обласного центру чітко обстрілювалися житлові квартири.

Насамперед у "немилість" російських загарбників потрапив Київський район Харкова. Одна з ракет фактично прямо потрапила до житлового будинку. Відразу після цього спалахнула серйозна пожежа, на гасіння якої кинули сили місцеві рятувальники.

Спочатку інформація про постраждалих була вельми розмитою — підтверджувався сам факт того, що без каліцтва не обійшлося. Трохи пізніше Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждало щонайменше двоє людей. Попередньо обійшлося без загиблих.

Додамо, що також уночі було неспокійно у Нікополі на Дніпропетровщині. Місто серйозно обстрілювали з артилерії, проте більш детальної інформації наразі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні з самого ранку потужні вибухи та стрілянину було чути на вулицях Херсона. У районі регулярно детонували склади боєприпасів противника.