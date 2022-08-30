Ворог ударив з артилерії по центру Харкова: є жертви (фото, відео)

Можливо ворог так мститься за успіхи ЗСУ під Херсоном

Вранці у вівторок, 30 серпня, російські окупанти вдарили з артилерії по центральній частині Харкова, — за короткий проміжок часу була одразу низка прильотів, внаслідок чого почалася пожежа. За останніми даними, вже п’ятеро людей загинули, ще семеро постраждали.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що було як мінімум вісім прильотів на великому квадраті. Серед іншого улчили у одне з улюблених місць відпочинку, там почалася пожежа.

"Прилетіло і до ще одного місця відпочинку — вибиті вікна в навколишніх будинках, — пише Терехов. — Надходить інформація про приліт поряд із п’ятиповерховим житловим будинком, а також про влучання у одне з дошкільних навчальних закладів. Усі у центрі міста".

Також повідомляється, що почалася пожежа у житловому будинку, там теж попередньо є постраждалі.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголошує, що є ймовірність нових прильотів, і закликає харків’ян перебувати у укриттях.

Місцеві канали публікують відео зі звуками вибуху:

Крім того, на фото видно, що вибухова хвиля сильно пошкодила вікна у житлових будинках та автомобілі:

Як повідомляв "Телеграф", окупанти посилили обстріл після успіхів ЗСУ на Херсонському напрямку, — серед іншого, від обстрілів постраждала Дніпропетровська область.