Бої на Херсонщині: в ЗСУ відповіли на повідомлення ЗМІ про звільнення 4 сіл

За словами речниці Оперативного командування "Південь", у ЗСУ переживають за долю мешканців Херсонщини

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про звільнення на Херсонщині одразу 4 сіл. Про те, що населені пункти очистили від російських окупантів, повідомив американський телеканал CNN. Натомість українські військові не стали коментувати цю інформацію. Речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, чому.

Як повідомляє "ТСН", Гуменюк повторила своє раніше твердження, що такі події, як контрнаступ, потребують довкола себе тиші. "На відміну від компанії CNN, я дуже переймаюся долею тих людей, які проживають у цих населених пунктах і тих підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, як тільки буде можливість, ми обов'язково повідомимо", — сказала вона.

Речниця також нагадала, що мешканцям усіх населених пунктів, що опиняються на лінії вогню необхідно за найменшої ж можливості евакуюватися. Гуменюк наголосила – бойові дії можуть зачіпати цивільних та житлові будинки, тому кожен має подбати про свою безпеку. "Для тих, хто не має змоги евакуюватися, треба знайти більш-менш надійне укриття, підготувати запаси їжі і води хоча б на 3-4 дні, предмети першої необхідності і медикаменти. Це все для того, щоб вивільнення територій пройшло максимально нешкідливо для мирного населення", — закликала вона.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні у ЗМІ та соцмережах з’явилась інформація про початок активного контрнаступу ЗСУ на Херсон. Через публічний галас, що здійнявся через новину, Гуменюк змушена була підтвердити ці відомості, але чітко наголосила – українські війська мають справу з потужними силами окупантів, тому витоки інформації про хід боїв можуть лише зашкодити. Зберігати спокій та утриматись від коментарів на цю тему закликав і радник голови ОП Михайло Подоляк.