Бои в Херсонской области: в ВСУ ответили на сообщение СМИ об освобождении 4 сел

По словам спикера Оперативного командования "Юг", в ВСУ переживают за судьбу жителей Херсонщины

Накануне в СМИ появилась информация об освобождении в Херсонской области сразу 4 сел. О том, что населенные пункты очистили от российских оккупантов, сообщил американский телеканал CNN. В то же время украинские военные не стали комментировать эту информацию. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему.

Как сообщает "ТСН", Гуменюк повторила свое более ранее утверждение, что такие события, как контрнаступление, требуют вокруг себя тишины. "В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах, и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим", — сказала она.

Спикер также напомнила, что жителям всех населенных пунктов, которые оказываются на линии огня, необходимо при малейшей возможности эвакуироваться. Гуменюк подчеркнула – боевые действия могут затрагивать гражданские и жилые дома, поэтому каждый должен позаботиться о своей безопасности. "Для тех, кто не может эвакуироваться, нужно найти более или менее надежное укрытие, подготовить запасы пищи и воды хотя бы на 3-4 дня, предметы первой необходимости и медикаменты. Это все для того, чтобы высвобождение территорий прошло максимально безвредно для мирного населения", — призвала она.

Как сообщал "Телеграф", накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о начале активного контрнаступления ВСУ на Херсон. Из-за публичной шумихи, поднявшейся из-за новости, Гуменюк вынуждена была подтвердить эти сведения, но четко подчеркнула – украинские войска имеют дело с мощными силами оккупантов, поэтому утечки информации о ходе боев могут только повредить. Сохранять спокойствие и воздержаться от комментариев на эту тему призвал и советник главы ОП Михаил Подоляк.