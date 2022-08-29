ВСУ прорвали оборону оккупантов под Херсоном? Что известно к этому моменту (обновлено)

Есть основания для осторожного оптимизма по Херсонскому направлению

В понедельник к обеду, 29 августа, в социальных сетях начали появляться интересные новости о якобы прорыве украинских войск на Херсонском направлении. Стоит отметить, что до этого ВСУ взяли под огневой контроль все мосты, которые соединяют плацдарм, который россияне захватили на правом берегу Днепра с левобережьем.

Директор фонда компетентной поддержки армии "Вернись живым" Тарас Чмут, который крайне аккуратен в высказываниях о скором наступлении и в целом о ситуации на фронте, коротко написал: "Верим в ВСУ и ждем хороших новостей".

Также на страничке в Facebook под названием "Оперативная группировка войск "Каховка" был опубликован видеоролик, который якобы снят одним из боевиков "ДНР" в ходе атаки ВСУ.

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций на Херсонщине, российские десантники, которые поддерживали их, убежали с поля боя", — говорится в подписи к видео.

В комментарии "Телеграфу" спикер ВСУ Богдан Сеник уточнил, что страничка действительно имеет отношение к Вооруженным силам Украины.

Подтвердила новости и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет "Суcпільне".

Видео с поля боя в своем телеграм-канале выложил спикер ОК "Юг" полковник Назаров.

В то же время, телеграм-канал "Надзор Херсон", где публикуют свежую информацию о ситуации на южном направлении, пишут: "Запаситесь водой, зарядите павербанки и приготовьте украинские флаги".

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал "определенные перемены" на южном фронте и призвал следить за новостями.

Заместитель председателя Одесской областной военной администрации Алексей Мацулевич вообще официально заявил, что начались бои за Херсон.

В целом других данных о наступлении войск на херсонском направлении пока нет. Известно, что за полгода оккупации российские войска выстроили оборону из трех линий. Впрочем, боеспособность оккупационных войск сильно упала после ударов по складам в тылу противника на Херсонщине и в Крыму.