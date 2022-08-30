Війна на виснаження: військовий експерт розповів, які підлості рф готує на осінь та зиму

Виключати масованих ракетних ударів по мирному населенню не можна

Фантастичні успіхи українських військових на півдні, що даються нелегкою ціною, вселяють надію на входження війни у більш інтенсивну фазу. Втім, на думку військового експерта, полковника запасу Сергія Грабського, росія намагатиметься провернути зовсім інший сценарій — затягнути бої якомога довше, щоб виснажити і українську армію, і мирних жителів, які чекають на перемогу та мир.

У розмові з "Телеграфом" фахівець наголосив, що особливо складним періодом для України може стати майбутній осінньо-зимовий сезон. Ворог спробує максимально знесилити ЗСУ, а також збільшити психологічний тиск на звичайне населення. При цьому особливої активності безпосередньою лінією фронту від противника очікувати не доводиться — не вистачить потужності та засобів.

Осінь та зима цього року, найімовірніше, будуть вельми складними для українців. Не можна виключати, що росіяни продовжать нагнітати ситуацію, концентруючи потужні ракетні та артилерійські удари по мирній та критичній інфраструктурі. При цьому, найімовірніше, під особливу увагу ворога потраплять об’єкти, пов’язані з опаленням або електроенергією, які є такими необхідними під час зимового періоду.

"Такі удари можуть завдаватися по всій території України, — попереджає Сергій Грабський. — Наразі окупаційні війська тестують такі можливості на Миколаєві та Харкові, знищуючи саме цивільну інфраструктуру. Це не має нічого спільного з бойовими діями".

Більше про те, чого Україні чекати від того, що відбувається на фронті, у найближчі кілька місяців, можна прочитати у великому матеріалі видання: "Війна в Україні увійшла до затяжної стадії, але успіхи ЗСУ на півдні можуть багато що вирішити – полковник Сергій Грабський"

Також ви можете ознайомитись зі свіжими картами боїв в Україні, які надав Інститут вивчення війни.