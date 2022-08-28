Запасуйтесь ковдрами: у "Нафтогазі" дали прогноз на опалювальний сезон в Україні

На українців чекає важка зима

В Україні цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше, а закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Як повідомив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, чиї слова наводить The Guardian, цього року температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17-18 градусів за Цельсієм.

При цьому він порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура повітря за вікном впаде нижче за -10 градусів.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми", — сказав він.

Вітренко зазначив, що проходження цього опалювального сезону залежатиме від того, чи допоможуть західні партнери з постачанням газу, а чи не зруйнують росіяни об’єкти газової інфраструктури.

Він також нагадав, що у березні "Нафтогаз" виділив частину газу на потреби енергетичних компаній, щоб в Україні не було перебоїв з електрикою через зупинення імпорту вугілля.

Як повідомлялося раніше, з липня в інформаційному просторі України з’являється інформація про те, що нормальною температурою для житлових будинків у майбутньому опалювальному сезоні буде 16 градусів тепла, проте експерти вказали, що і цієї температури може і не бути.