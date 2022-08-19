Найважча зима в історії України: чому 16 градусів тепла у квартирах може і не бути

У квартирах може бути куди холодніше за обіцяні владою 16 градусів

З липня в інформаційному просторі України з’являється інформація про те, що нормальною температурою для житлових будинків у майбутньому опалювальному сезоні буде 16 градусів тепла. Здавалося б, толерантна температура, на практиці буде холодною для багатьох, бо чиновники не враховують одного нюансу, відомого експертам.

"Було вже і +18 градусів, і буржуйки, і плівка, що тепловідбиває, на батарею і утеплюватися радили, і Бог його знає, що ще. Ось тепер +16 градусів тепла. Хоча жоден з чиновників не сказав, що втрати в багатоквартирному будинку становлять 40-50% і в 90% будинків не може бути однакової температури на поверхах. І якщо на вході буде теплоносій відповідати 16-18 градусів у квартирах, то на виході він буде +12-14 градусів, і що холодно буде шо 3,14здець", — емоційно написав на своїй сторінці у Facebook голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Тобто експерт зазначив, що насправді проблеми з внутрішніми комунікаціями та тепломережами не дозволять витримувати заявлені 16 градусів тепла для всіх квартир у будинку.

Тим часом, як повідомляє народний депутат України Данило Гетьманцев, продовжується підготовка до опалювального сезону, зокрема:

ступінь готовності житлового фонду — 72%;

ступінь готовності теплових мереж – 74%.

також на об’єктах енергетики накопичено 12,6 млрд кубометрів газ та 1,9 млн тонн вугілля.

Проте українці схоже не надто довіряють запевненням влади і дедалі частіше почали цікавитися покупкою обігрівальної техніки для дому.

Додатковим негативним чинником на користь тяжкого опалювального сезону можуть стати удари окупантів по об’єктах інфраструктури України.