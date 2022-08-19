Тяжелейшая зима в истории Украины: почему 16 градусов тепла в квартирах может и не быть

В квартирах может быть куда холоднее обещанных властью 16 градусов

С июля в информационном пространстве Украины появляется информация о том, что нормальной температурой для жилых домов в будущем отопительном сезоне будут 16 градусов тепла. Казалось бы, терпимая температура, на практике будет холодной для многих, потому что чиновники не учитывают одного нюанса, известного экспертам.

"Было уже и +18 градусов, и буржуйки, и теплоотражающая плёнка на батарею и утепляться советовали, и Бог его знает, что еще. Вот теперь +16 градусов тепла. Хотя ни один из чиновников не сказал, что потери в многоквартирном доме составляют 40-50% и в 90% домов не может быть одинаковой температуры на этажах. И если на входе будет теплоноситель соответствовать 16–18 градусам в квартирах, то на выходе он будет +12-14 градусов, и что холодно будет шо 3,14здец", — эмоционально написал на своей странице в Facebook глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

То есть эксперт отметил, что в реальности проблемы с внутренними коммуникациями и теплосетями не позволят выдерживать заявленные 16 градусов тепла для всех квартир в доме.

Тем временем, как сообщает народный депутат Украины Даниил Гетманцев, продолжается подготовка к отопительному сезону, в частности:

степень готовности жилищного фонда- 72%;

степень готовности тепловых сетей — 74%.

Также на объектах энергетики накоплено 12,6 млрд. кубометров газ и 1,9 млн тонн угля.

Однако украинцы похоже не слишком доверяют заверениям властей и все чаще стали интересоваться покупкой обогревательной техники для дома.

Дополнительным негативным фактором в пользу тяжелого отопительного сезона могут стать удары оккупантов по объектам инфраструктуры Украины.