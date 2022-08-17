В преддверии зимы украинцы рьяно интересуются обогревательной техникой: что ищут чаще всего

Украины стали интересоваться покупкой обогревательной техники втрое чаще, что вызвало рост цен

Жителей многих украинских городов уже предупредили о возможности отсутствия тепла в жилищах, об этом заявили даже киевлянам. В итоге украинцы стали чаще запрашивать покупку оборудования для обогрева через Интернет.

Так, как сообщили "Телеграфу" в Olx.Украина, число запросов на покупку обогревателя в июле выросло вчетверо – 36 462 раз, на треть – до 18 103 раз, выросло число запросов на покупку бойлера, и с 44 до 95 выросло число запросов на покупку котла.

В целом же интерес к обогревательной технике в июле вырос почти втрое – с 23,3 до 66,1 тысяч запросов.

Кроме того, украинцы активно интересуются термомодернизацией своего жилья, так услуги по утеплению фасадов и стен, а также монтажу отопления в июле искали на 44% чаще чем в июне – 9,3 тыс. и 6,5 тыс. раз соответственно. В частности, утеплением интересовались уже на 45% чаще, чем в июне, а установкой отопления — на 37%.

При этом как подчеркнули в Olx.Украина, рост спроса в июле не отразился на количество предложений таких товаров и цен на них. При этом уже в августе ажиотаж сказался как на количестве объявлений о продаже техники, так и ее цене.

Как изменились спрос и цены на обогревательную технику

Так, предложений товаров, кроме бойлеров, стало меньше. При этом средняя цена возросла. Больше повысилась стоимость котлов — примерно на 1 000 грн на самые дорогие варианты, а также конвекторов — чуть больше, на 700 грн. Причиной роста цен, кроме повышенного спроса, среди покупателей может быть курс иностранных валют, ведь большинство техники и украинский рынок попадают из-за рубежа.

Как сообщал "Телеграф", есть как минимум 5 способов обеспечить себя теплом в случае проблем с природным газом.