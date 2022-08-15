"Готовьте теплую одежду и одеяла": Кличко сделал неприятное для киевлян заявление насчет зимы

Этой зимой температура в квартирах жителей столицы может стать меньше, чем обычно

Зимой в квартирах киевлян температура может быть меньше нормы, поэтому руководство столицы советует горожанам запасаться теплой домашней одеждой и одеялами.

Соответствующую информацию во время интервью для издания "Бабель" рассказал мэр города Киева Виталий Кличко, отметив, что при уже привычной зимней норме в 21 градус, температуру в жилищах жителей украинской столицы могут снизить до 18-19 градусов.

Кроме того, он добавил, что не исключает и вероятность возникновения перебоев с электричеством, поэтому местные власти пытаются подготовиться даже к худшему сценарию и закупают на этот случай мощные генераторы.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен для решения проблемы", — пояснил мэр.

Также Кличко отметил, что, несмотря на очень сложную ситуацию в стране, газ для населения будет и увеличивать цены на него зимой не планируют.

По его словам, руководство города не исключает того, что со стороны россиян возможны определенные террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Однако этот сценарий также планируют учесть.

"Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь, они пойдут на больницы, на сады и школы. Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло", — подытожил мэр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинское правительство пошло на вынужденный шаг, чтобы сэкономить энергоресурсы в течение предстоящей зимы, поэтому планирует снизить минимальную температуру в домах украинцев до 16 градусов.

Также напомним, сколько украинцы будут платить за газ зимой 2022-2023 годов.