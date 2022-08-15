"Готуйте теплий одяг і ковдри": Кличко зробив неприємну для киян заяву щодо зими

Цієї зими температура у квартирах жителів столиці може стати меншою, аніж зазвичай

Узимку у квартирах киян температура може бути меншою за норму, тож керівництво столиці радить містянам радять запасатися теплим домашнім одягом та ковдрами.

Відповідну інформацію під час інтерв'ю для видання "Бабель" розповів мер міста Києва Віталій Кличко, відзначивши, що при вже звичній зимовій нормі у 21 градус, температуру у помешканнях жителів української столиці можуть зменшити до 18-19 градусів.

Крім того, він додав, що не виключає і ймовірність виникнення перебоїв з електрикою, тож місцева влада намагається підготуватися навіть до найгіршого сценарію та закуповує на цей випадок потужні генератори.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен для вирішення проблеми", — пояснив він.

Також Кличко відзначив, що, попри вкрай складну ситуацію в країні, газ для населення буде і збільшувати ціни на нього взимку не планують.

За його словами, керівництво міста не відкидає того, що з боку росіян можливі певні терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Проте цей сценарій також планують врахувати.

"Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на садки та школи. Ми зробимо все можливе та неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло", — підсумував мер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд пішов на вимушений крок, аби зекономити енергоресурси упродовж прийдешньої зими, тож планує зменшити мінімальну температуру в оселях українців до 16 градусів.

Також нагадаємо, скільки українці платитимуть за газ узимку 2022-2023 року.