Как пережить зиму без газа: топ-5 альтернатив по отоплению квартиры или дома

Не газом единым можно согреваться зимой, но стоит быть готовым к расходам

В целой ряде областных центров страны из-за боевых действий и проблем с газом, отопительный сезон 2022-2023 окажется под угрозой. В списке Николаев, Харьков, Сумы и Чернигов, а также целые области.

Все это делает особенно актуальным вопрос о том, какие альтернативные способы отопления зимой, кроме газового, могут позволить себе украинцы, проживающие в этих, и других городах.

"Телеграф" выбрал 5 видов альтернативного отопления, которое можно установить в своей квартире чтобы с комфортом встретить будущую зиму.

Электроотопление

Это первое, что приходит в голову в подобном случае, тем более что осенью 2021 года, по данным чиновников, электроотоплением пользовались порядка 600 тысяч потребителей.

Чтобы подключить его следует оформить разрешение, для чего понадобятся:

копия паспорта человека, который выступает в качестве владельца лицевого счета. Требуется скан 1-4 страниц и прописки;

копия техпаспорта на дом/квартирное помещение;

паспорт на монтируемое электроотопительное оборудование;

идентификационный код владельца (ксерокс).

После получения разрешения нужно выбрать и смонтировать электрокотел.

Стоимость электрического котла зависит от его мощности в кВт/часах и площади жилья, которое вы намерены отапливать. В целом самый простой котел обойдется не менее 3500 гривен.

Напомним, что стоимость 1кВт/час электроэнергии при потреблении свыше 250 киловатт составит 1,68 грн.

Электроотопление

Разумеется, при этом придется учитывать целый ряд особенностей, вроде мощности электросети, способна ли она выдержать рост напряжения, или отмену льготного тарифа на электроэнергию для данной категории.

Котел на твердом топливе

Альтернативной электрическому или газовому котлу может стать котел на твердом топливе – дровах, угле, опилках, торфе, топливных брикетах и прочем.

Из-за ряда неудобств, вроде необходимости подбрасывать в него топливо, чистить котел от сажи и нужно место для хранения топлива, его лучше всего использовать в частных домах.

Котел на твердом топливе

Что до финансовой стороны вопроса, то стоимость твердотопливного котла куда выше электрического и начинается примерно с 15 тысяч гривен.

Топливный насос – один из самых эффективных

В последнее время очень популярными стали тепловые насосы — работая от электрической сети они преобразуют энергию окружающей среды в тепловую. Также насос компактен, прост в монтаже и удобен в эксплуатации.

Правда у данного вида альтернативы газу есть существенный недостаток – его цена.

Топливный насос

Дело в том, что тепловые насосы делятся на 2 вида – воздушные и грунтовые, однако по-настоящему выгодно пользоваться лишь вторым видом. Воздушные тепловые насосы имеют слабую эффективность работы при низких температурах, то есть их использование именно зимой, бессмысленно.

Грунтовые тепловые насосы можно использовать в любое время года, но их стоимость в Украине начинается со 110 тысяч гривен, что делает их установку выгодной скорее для домов и растягивает окупаемость на годы.

Пеллетный камин

Эффективность каминов в отоплении жилья остается небольшой, так как они греют максимум помещение в котором находятся, правда эту проблему можно решить если провести от камина воздушные каналы в каждую комнату.

Лучше всего использовать так называемый пеллетный камин, который имеет ряд преимуществ – не нужен дымоход, достаточно трубы выводимой в стену, что удобно для квартир, а также существует автоматическая подача топлива.

Пеллетный камин

Недостатком данного вида каминов можно назвать их цену, составляющую от 30 тысяч гривен, к которым добавятся расходы на топливо.

Кондиционер – не слишком удобно и выгодно

Отопление кондиционером, что также предусмотрено конструкцией оборудования, пожалуй, наиболее экстравагантный способ альтернативы газу.

В целом такой способ обогрева идентичен "каминному" – обогревать можно лишь то помещение, в котором стоит оборудование, поэтому такой способ хорош разве что для однокомнатного жилья. Это можно изменить, установив кондиционеры во все комнаты, но тогда стоит готовиться к приличным расходам.

Кондиционеры

Так, для отопления лучше всего использовать инверторный кондиционер, стоимость которого начинается с 20 тысяч гривен и если вам их нужно несколько, расходы соответствующим органом вырастут.

Также к минусам отопления при помощи кондиционера можно отнести энергопотребление и слабую эффективность при слишком холодной температуре. Поэтому в идеале его лучше использовать в паре с другим источником тепла и использовать для экономии того же газа или иного топлива.

К хорошим новостям в будущем отопительном сезоне можно отнести то, что ВР 29 июля ввела мораторий на рост тарифов на таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода, а также запрет осуществлять какие-либо действия по принуждению потребителей к платежам по задолженности.