Як пережити зиму без газу: топ-5 альтернатив щодо опалення квартири чи будинку

Не газом єдиним можна зігріватися взимку, але варто бути готовим до витрат

У низці обласних центрів країни через бойові дії та проблеми з газом, опалювальний сезон 2022-2023 опиниться під загрозою. У списку Миколаїв, Харків, Суми та Чернігів, а також цілі області.

Все це робить особливо актуальним питання про те, які альтернативні способи опалення взимку, окрім газового, можуть дозволити собі українці, які мешкають у цих та інших містах.

"Телеграф" вибрав 5 видів альтернативного опалення, яке можна встановити у своїй квартирі, щоб з комфортом зустріти майбутню зиму.

Електроопалення

Це перше, що спадає на думку в подібному випадку, тим більше що восени 2021 року, за даними чиновників, електроопаленням користувалися близько 600 тисяч споживачів.

Щоб підключити його, слід оформити дозвіл, для чого знадобляться:

копія паспорта людини, яка виступає як власник особового рахунку. Потрібно скан 1-4 сторінок та прописки;

копія техпаспорту на будинок/квартирне приміщення;

паспорт на електроопалювальне обладнання, що монтується;

ідентифікаційний код власника (ксерокс).

Після отримання дозволу потрібно вибрати та змонтувати електрокотел.

Вартість електричного котла залежить від його потужності в кВт/годинах та площі житла, яке ви маєте намір опалювати. Загалом найпростіший котел обійдеться щонайменше 3500 гривень.

Нагадаємо, що вартість 1кВт/година електроенергії при споживанні понад 250 кіловат становитиме 1,68 грн.

Електроопалення

Зрозуміло, при цьому доведеться враховувати цілу низку особливостей, на кшталт потужності електромережі, чи здатна вона витримати зростання напруги, або скасування пільгового тарифу на електроенергію для цієї категорії.

Котел на твердому паливі

Альтернативним електричному або газовому котлу може стати котел на твердому паливі – дровах, вугіллі, тирсі, торфі, паливних брикетах тощо.

Через низку незручностей, на кшталт необхідності підкидати в нього паливо, чистити котел від сажі і потрібно місце для зберігання палива, його краще використовувати в приватних будинках.

Котел на твердому паливі

Щодо фінансової сторони питання, то вартість твердопаливного котла куди вища за електричний і починається приблизно з 15 тисяч гривень.

Паливний насос – один із найефективніших

Останнім часом дуже популярними стали теплові насоси — працюючи від електричної мережі, вони перетворять енергію навколишнього середовища на теплову. Також насос компактний, простий у монтажі та зручний в експлуатації.

Щоправда, у даного виду альтернативи газу є істотний недолік – його ціна.

Паливний насос

Справа в тому, що теплові насоси діляться на 2 види – повітряні та ґрунтові, проте по-справжньому вигідно користуватися лише другим видом. Повітряні теплові насоси мають слабку ефективність роботи за низьких температур, тобто їх використання саме взимку, безглуздо.

Грунтові теплові насоси можна використовувати в будь-яку пору року, але їх вартість в Україні починається зі 110 тисяч гривень, що робить їхню установку вигідною швидше для будинків і розтягує окупність на роки.

Пелетний камін

Ефективність камінів в опаленні житла залишається невеликою, так як вони гріють максимум приміщення в якому знаходяться, правда цю проблему можна вирішити, якщо провести від каміна повітряні канали в кожну кімнату.

Найкраще використовувати так званий пелетний камін, який має ряд переваг – не потрібен димар, достатньо труби, що виводиться в стіну, що зручно для квартир, а також існує автоматична подача палива.

Пелетний камін

Недоліком цього виду камінів можна назвати їхню ціну від 30 тисяч гривень, до яких додадуться витрати на паливо.

Кондиціонер – не надто зручно та вигідно

Опалення кондиціонером, що також передбачено конструкцією обладнання, мабуть найбільш екстравагантний спосіб альтернативи газу.

Загалом такий спосіб обігріву ідентичний "камінному" – обігрівати можна лише те приміщення, в якому стоїть обладнання, тому такий спосіб хороший хіба що для однокімнатного житла. Це можна змінити, встановивши кондиціонери у всі кімнати, але тоді варто готуватися до пристойних витрат.

Кондиціонери

Так, для опалення найкраще використовувати інверторний кондиціонер, вартість якого починається з 20 тисяч гривень і, якщо вам їх потрібно кілька, витрати відповідним органом зростуть.

Також до мінусів опалення за допомогою кондиціонера можна віднести енергоспоживання та слабку ефективність за дуже холодної температури. Тому в ідеалі його краще використовувати в парі з іншим джерелом тепла і використовуватиме економії того ж газу або іншого палива.

До хороших новин у майбутньому опалювальному сезоні можна віднести те, що ВР 29 липня запровадила мораторій на зростання тарифів на таких комунальних послуг як тепло, природний газ та гаряча вода, а також заборона здійснювати будь-які дії щодо примусу споживачів до платежів із заборгованості.