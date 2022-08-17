Напередодні зими українці завзято цікавляться обігрівальною технікою: що шукають найчастіше

України стали цікавитися покупкою обігрівальної техніки втричі частіше, що спричинило зростання цін

Жителів багатьох українських міст уже попередили про можливість відсутності тепла у їхніх житлових будинках, про це заявили навіть киянам. У результаті українці стали частіше вимагати купівлю обладнання для обігріву через Інтернет.

Так, як повідомили "Телеграфу" в Olx.Україна, кількість запитів на купівлю обігрівача в липні зросла вчетверо — 36 462 разів, на третину — до 18 103 разів, зросла кількість запитів на купівлю бойлера, і з 44 до 95 зросла кількість запитів на покупку котла.

Загалом інтерес до обігрівальної техніки в липні зріс майже втричі – з 23,3 до 66,1 тисяч запитів.

Крім того, українці активно цікавляться термомодернізацією свого житла, тому послуги з утеплення фасадів та стін, а також монтажу опалення у липні шукали на 44% частіше ніж у червні – 9,3 тис. та 6,5 тис. разів відповідно. Зокрема, утепленням цікавилися вже на 45% частіше, ніж у червні, а встановленням опалення на 37%.

При цьому, як підкреслили в Olx.Україна, зростання попиту в липні не позначилося на кількості пропозицій таких товарів та цін на них. При цьому вже в серпні ажіотаж позначився як на кількості оголошень про продаж техніки, так і її ціну.

Як змінилися попит та ціни на обігрівальну техніку

Так, пропозицій товарів, окрім бойлерів, поменшало. При цьому середня вартість зросла. Більш за все підвищилася вартість котлів — приблизно на 1 000 грн. на найдорожчі варіанти, а також конвекторів — трохи більше, на 700 грн. Причиною зростання цін, окрім підвищеного попиту, серед покупців може бути курс іноземних валют, адже більшість техніки та український ринок потрапляють із-за кордону.

Як повідомляв "Телеграф", є як мінімум 5 способів забезпечити себе теплом у разі проблем із природним газом.