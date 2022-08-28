Запасайтесь одеялами: в "Нафтогазе" дали прогноз на отопительный сезон в Украине

Украинцев ждет тяжелая зима

В Украине в этом году отопительный сезон начнется позже, а закончится раньше чем обычно.

Как сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, чьи слова приводит The Guardian, в этом году температура в помещениях будет установлена ​​на уровне 17–18 градусов по Цельсию.

При этом он посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура воздуха за окном упадет ниже -10 градусов.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы", — сказал он.

Витренко отметил, что прохождение этого отопительного сезона будет зависеть от того, помогут ли западные партнеры с поставками газа, а также не разрушат ли россияне объекты газовой инфраструктуры.

Он также напомнил, что в марте "Нафтогаз" выделил часть газа на нужды энергетических компаний, чтобы в Украине не было перебоев с электричеством из-за остановки импорта угля.

Как сообщалось ранее, с июля в информационном пространстве Украины появляется информация о том, что нормальной температурой для жилых домов в будущем отопительном сезоне будут 16 градусов тепла, однако эксперты указали, что и этой температуры может и не быть.