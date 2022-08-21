Подключаем электроотопление правильно – ТОП-5 советов от специалиста

Как правильно и безопасно подключить электроотопление — несколько советов

В условиях приближающегося отопительного сезона и ожидаемых проблем с газом все более желанным для украинцев будет альтернативное отопление. И из всех возможных вариантов самым вероятным выбором может стать электроотопление.

Региональный директор компании Solars Re-Energy Group Алексей Жук на своей странице в соцсетях дал несколько советов о том, как правильно провести электроотопление.

найти толкового электрика, с которым найти и осмотреть главный распределительный шкаф вашего дома – ГРШ, в котором электрику следует проверить контур заземления всех электрических соединений и проводов, шин, кабелей, наличие паутины и пыли, потому что они являются причиной коротких замыканий. Для нормальной работы электрооборудования нужно, чтобы были провода с большим сечением, для увеличения пропускной способности перемычек, а также современные аппараты защиты – никаких старых, еще советских, быть не должно;

все то же самое следует сделать с квартирными щитками и распределительными коробками, находящимися в тамбурах и лестничных клетках — от этих щитков и коробок в ваши квартиры проложены провода к розеткам и выключателям. Если вы не делали ремонт и не меняли проводку, позаботьтесь о том, чтобы протянуть в свою квартиру отдельный кабель достаточного сечения, чтобы от него можно было подключить все обогреватели. Причем все эти кабели нужно подключать после счетчика;

проверьте розетки в квартирах, и если хоть что-то напоминает искрение, а именно – есть горящие места, розетку нужно заменить, контакты затянуть. Следует помнить, что 90 процентов розеток в квартирах рассчитаны на ток 16 Ампер, это равно 3,52 кВт мощности в нормальном режиме. Не подключайте в розетку больше, так как пожар неизбежен. Лучше меньше;

буржуйки и другие дровяные печи — они могут понадобиться, но только там, где это возможно, из соображений противопожарной безопасности. И не в квартирах. К примеру, в 16-этажках есть так называемые "колясочные" комнаты. Освободите их от хлама, заделайте окна, продумайте вентиляцию и дымоход, организуйте с противопожарными средствами место для установки печки. Да, это будет пункт обогрева для жильцов дома.

перед всеми этими работами следует посоветоваться со специалистами ГСЧС, назначить ответственного и дежурного, да и вообще лучше встречать этот отопительный сезон максимально сообща.

Эксперты также рассказали, какие обогревательные приборы лучше не использовать в многоквартирном доме.