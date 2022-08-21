Підключаємо електроопалення правильно — ТОП-5 порад від фахівця

Як правильно та безпечно підключити електроопалення — кілька порад

В умовах опалювального сезону, що наближається, і очікуваних проблем з газом все більш бажаним для українців буде альтернативне опалення. І з усіх можливих варіантів найімовірнішим вибором може стати електроопалення.

Регіональний директор компанії Solars Re-Energy Group Олексій Жук на своїй сторінці у соцмережах дав кілька порад про те, як правильно провести електроопалення.

знайти кваліфікованого електрика, з яким знайти і оглянути головну розподільну шафу вашого будинку – ГРШ, в якій електрику слід перевірити контур заземлення всіх електричних з’єднань та проводів, шин, кабелів, наявність павутини та пилу, тому що вони є причиною коротких замикань. Для нормальної роботи електрообладнання потрібні проводи з великим перетином, для збільшення пропускної спроможності перемичок, а також сучасні апарати захисту – ніяких старих, ще радянських, не повинно бути;

все те саме слід зробити з квартирними щитками і розподільними коробками, що знаходяться в тамбурах і сходових клітках — від цих щитків і коробок у ваші квартири прокладено дроти до розеток і вимикачів. Якщо ви не робили ремонт і не змінювали проводку, подбайте про те, щоб протягнути до своєї квартири окремий кабель достатнього перерізу, щоб від нього можна було підключити всі обігрівачі. Причому всі кабелі потрібно підключати після лічильника;

перевірте розетки в квартирах, і якщо хоч щось нагадує іскріння, а саме є місця, що горять, розетку потрібно замінити, контакти затягнути. Слід пам’ятати, що 90 відсотків розеток у квартирах розраховані на струм 16 Ампер, це 3,52 кВт потужності в нормальному режимі. Не підключайте до розетки більше, оскільки пожежа неминуча. Краще менше;

буржуйки та інші дров’яні печі — вони можуть знадобитися, але тільки там, де це можливо, з міркувань протипожежної безпеки. І не у квартирах. Наприклад, у 16-поверхівках є так звані "візочні" кімнати. Звільніть їх від мотлоху, заробіть вікна, продумайте вентиляцію і димохід, організуйте з протипожежними засобами місце для встановлення печі. Так, це буде пункт обігріву для мешканців будинку.

перед усіма цими роботами слід порадитися зі спеціалістами ДСНС, призначити відповідального та чергового, та й взагалі краще зустрічати цей опалювальний сезон максимально спільно.

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