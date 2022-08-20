Буржуйка, газовий котел чи електроконвектор? Чим краще не опалювати квартиру взимку

Експерти розповіли, що краще не ставити в квартиру для обігріву взимку

Напередодні важкої зими українці все частіше замислюються над купівлею обігрівальної техніки, що викликало навіть зростання цін на неї.

У чиновників свої рекомендації – наприклад, мер Києва Віталій Кличко радить купувати більше теплих ковдр та теплого одягу, а градоначальник Львова Андрій Садовий – буржуйки, вугілля та дрова.

Разом з тим, як з’ясував LIGA.Life, рекомендовані львівським градоначальником буржуйки не найкращий вибір, принаймні, для квартири.

Як заявив виданню голова ГО "Асоціація енергоаудиторів України" Вадим Литвин, ризиків та негативів від спроби обігріти багатоквартирний будинок буржуйкою набагато більше, ніж потенційної користі. пояснює експерт.

"Нікуди вивести продукти згоряння, максимум, вивести у вікно — але це означає, що до вашого сусіда або у вашу сусідню кімнату ці продукти згоряння залітають", — пояснює експерт.

Крім того, виникають значні ризики пожежі.

"Це не приведе ні до чого хорошого. Встановлення буржуйки в окремій квартирі неможливе законним способом. Тому що там щонайменше не спроектована вентиляція для виходу диму", — наголошує голова спілки Споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Встановити піч на дровах у підвалі багатоквартирного будинку, приєднаного до центрального опалення, також буде порушенням, додає він.

Тому буржуйка в квартирі є найгіршим вибором для обігріву в майбутньому опалювальному сезоні.

Про те, які альтернативи центральному опаленню можна вибрати взимку 2022-2023 років, читайте у матеріалі "Телеграфа".