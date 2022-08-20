Буржуйка, газовый котел или электроконвектор? Чем лучше не отапливать квартиру зимой

Эксперты рассказали что лучше не ставить в квартиру для обогрева зимой

В преддверии тяжелой зимы украинцы все чаще задумываются над покупкой обогревательной техники, что вызвало даже рост цен на нее.

У чиновников свои рекомендации – например, мэр Киева Виталий Кличко советует покупать больше теплых одеял и теплой одежды, а градоначальник Львова Андрей Садовой – буржуйки, уголь и дрова.

Вместе с тем как выяснил LIGA.Life, рекомендуемые львовским градоначальником буржуйки не лучший выбор, во всяком случае, для квартиры.

Как заявил изданию глава ОО "Ассоциация энергоаудиторов Украины" Вадим Литвин, рисков и негативов от попытки обогреть многоквартирный дом буржуйкой гораздо больше, чем потенциальной пользы. объясняет эксперт.

"Некуда вывести продукты сгорания, максимум, вывести в окно – но это означает, что к вашему соседу или в вашу соседнюю комнату эти продукты сгорания залетают", – объясняет эксперт.

Кроме того, возникают большие риски пожара.

"Это не приведет ни к чему хорошему. Установление буржуйки в отдельной квартире невозможно законным способом. Потому что там, по меньшей мере, не спроектирована вентиляция для выхода дыма", — подчеркивает председатель союза Потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Установить печь на дровах в подвале многоквартирного дома, подсоединенного к центральному отоплению, также будет нарушением, добавляет он.

По этой причине буржуйка в квартире является самым плохим выбором для обогрева в будущем отопительном сезоне.

О том какие альтернативы центральному отоплению можно выбрать зимой 2022-2023 годов, читайте в материале "Телеграфа".